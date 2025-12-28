Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili haftalardır süren sessizlik nihayet bozuldu. Florya’nın koridorlarından sızan bilgilere göre, Arjantinli yıldızın İstanbul’daki geleceği için kader masası kuruluyor.

Peki, Galatasaray Yönetimi Masaya Ne Koydu? Yönetim, taraftarın gönlünde taht kuran golcüyü takımda tutmakta kararlı. Ancak yeni dönemde şartlar biraz değişiyor. İşte sızan o çarpıcı detaylar:

Süre Netleşti: Yönetim, Icardi’ye kapıları yeni bir projeyle açıyor.

Maaş Operasyonu: Mevcut garanti ücretinde ciddi bir revizyona gidilerek, rakamın 5-6 milyon Euro bandına çekilmesi gündemde.

Bonus Formülü: Gol krallığı, şampiyonluk ve Avrupa başarısı için devasa bir bonus paketi de masada bekliyor.

Icardi Ne Dedi? Arjantinli yıldızın İstanbul aşkı ve çocuklarının buradaki düzeni, imzaların önündeki en büyük koz. İtalya ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen Icardi’nin önceliği yine "Cimbom" mu olacak?

Galatasaray taraftarının her gol sonrası hep bir ağızdan söylediği o şarkı, gelecek sezon da statta yankılanacak mı? Mauro Icardi transferinde artık "bekle-gör" dönemi bitti, "operasyon" dönemi başladı!

Yönetimin sızan planı, sadece bir sözleşme teklifi değil; adeta Icardi’yi Galatasaray efsanesi yapma projesi. İşte o masadaki gizli detaylar:

Rakamların Dili: Fedakarlık mı, Hak Ediş mi?

Yönetim, kulübün mali dengelerini korurken Icardi’yi de memnun edecek "hibrit" bir model üzerinde çalışıyor. 10 milyon Euro seviyelerindeki beklentinin aksine, garanti ücretin yanına eklenen "şampiyonluk ve gol sayısı" primleriyle dudak uçuklatan bir paket hazırlandı. Arjantinli yıldızın bu rakamlara ne cevap vereceği ise merak konusu.

Gelecek Planlaması: Sadece Bir Golcü Değil!

Sızan bilgilere göre Galatasaray, Icardi'ye sadece 1+1 yıllık bir teklif sunmuyor; ona kulübün "yüzü" olma ve saha dışındaki pazarlama gelirlerinden pay alma opsiyonunu da masaya getiriyor. Bu hamle, Icardi’yi Suudi Arabistan’ın astronomik rakamlarından uzak tutmak için en büyük koz!

Aile ve Şehir Faktörü

Metropol hayatını ve İstanbul’un enerjisini seven Icardi ailesi için yönetim, konaklama ve çocukların eğitimi dahil olmak üzere her detayı kusursuz bir şekilde sözleşme taslağına ekledi. Bu, Icardi’nin kararını etkileyecek en hassas nokta olarak görülüyor.

Geri Sayım Başladı!

Galatasaray yönetimi transfer sezonu açılmadan bu işi bitirip, hem camiayı rahatlatmak hem de rakiplere gözdağı vermek istiyor. İmzalar atılacak mı yoksa bu büyük aşkta bir yol ayrımı mı yaşanacak?

Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan Arjantinli yıldız, 9 kez ağları havalandırdı.

Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda ise 110 maçta 70 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.

İcardi Galatasaray'dan şuanda yıllık 10 Milyon Euro kazanıyor.