Türkiye’de yoksulluk her geçen gün daha geniş kesimleri etkilerken, İşletme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habip Akdoğan, mevcut ekonomik tablonun kaçınılmaz olmadığını söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Yoksulluğun “kader” olarak sunulmasına karşı çıkan Akdoğan, sorunun temelinde yanlış kamu tercihleri, adaletsiz gelir dağılımı ve vatandaşın aleyhine işleyen vergi politikalarının bulunduğunu belirterek, yoksulluğun doğru politikalar ve siyasi iradeyle tersine çevrilebileceğini vurguladı.

“YOKSULLUK YÖNETİCİLERİN TERCİHLERİNİN SONUCUDUR”

Yoksulluğun kaçınılmaz bir kader olmadığını vurgulayan Akdoğan, sorunun temelinde siyasi ve ekonomik tercihler olduğunu söyledi. “Yoksulluk kader değildir. Bunu özellikle vurguluyorum. Yoksulluk yönetilebilir bir şeydir” diyen Akdoğan, yoksulluğun doğrudan yönetenlerin tercihleriyle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Yoksulluğun temel nedenini açıklayan Akdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Yoksulluğun temel nedeni yöneticilerin yanlış tercihlerinin sonucudur. Belki benim açımdan yanlış olan bir tercih, bir başkası için doğru görülebilir ama sonuçta bu bir tercih meselesidir. Milli gelirin adil dağıtılmamasının doğrudan bir sonucudur.” Türkiye’de gelir dağılımındaki bozulmanın yoksulluğu derinleştirdiğini belirten Akdoğan, sadece gelir paylaşımının değil, vergi sisteminin de adaletsiz olduğunu ifade etti.

“VERGİ SİSTEMİ İNSANLARI DAHA DA YOKSULLAŞTIRIYOR”

Türkiye’de uygulanan vergi politikalarının vatandaş üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu dile getiren Akdoğan, “İnsanlar milli gelirden hak ettiği payı alamadığı gibi, harcamadan da tekrar vergilendirilerek yoksullaştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde olmayan bir vergilendirme sistemiyle karşı karşıyayız.” dedi. Yoksulluğun önlenmesi için atılacak adımların zor olmadığını vurgulayan Akdoğan, çözüm önerilerini de sıraladı.

“İRADE OLURSA YOKSULLUK TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR”

Akdoğan, yoksulluğun azaltılması için gerekli adımların açık olduğunu belirterek, “Gelir dağılımını düzeltirsiniz, kayıt dışılığı ve kaçakları önlersiniz, verimsiz yatırımları ortadan kaldırırsınız. Verimsiz alanlara yapılan yatırımlar kaldırıldığında zaten ciddi bir tasarruf sağlanır.” diye konuştu. Bu sürecin teknik değil, siyasi bir mesele olduğuna işaret eden Akdoğan, “Süreci tersine çevirmek çok zor bir şey değil. Sadece irade gerekiyor. Kaynakları nereye harcayacağınıza dair irade gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

