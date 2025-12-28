İzmitli oyuncu Serkan Keskin’in, yorgancılık mesleğini sürdüren babası Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. 85 yaşında vefat eden Vehbi Keskin için bugün İzmit’te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Fevziye Camisi’nde Kaldırıldı

Vehbi Keskin’in cenazesi, Fevziye Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keskin’in naaşı, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanatçı Dostları Yalnız Bırakmadı

Cenaze törenine;

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ,

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ,

oyuncular Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu

ile Keskin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyuncu Serkan Keskin, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Annesini de 7 Ay Önce Kaybetmişti

Öte yandan Serkan Keskin’in annesi Zeliha Keskin (78) de yaklaşık 7 ay önce, yine yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.