İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda yer alan ifadelerine tepki gösterdi. Duran, İHA’nın düşürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve açık bir dezenformasyon niteliği taşıdığını vurguladı.

“Resmi Açıklamalar Dikkate Alınmalı”

Burhanettin Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum.”

DMM: İddialar Art Niyetlidir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı’ndan talimat beklendiği yönündeki iddiaların art niyetli ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

İHA Nasıl Düşürüldü? Süreç Detayları Paylaşıldı

DMM açıklamasında, 15 Aralık tarihinde Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA’nın tespit edilmesinin ardından F-16 savaş uçakları tarafından takip edildiği, barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından güvenli bir bölgede kontrollü müdahaleyle vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.

“İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.”

Yetki Genelkurmay’da, Uygulama Hava Kuvvetleri’nde

Açıklamada, hava sahasının yönetimi ve savunmasının ‘Angajman Kuralları Direktifi’ kapsamında yürütüldüğü vurgulanarak, düşürme yetkisinin Genelkurmay Başkanlığı’nda olduğu, olay günü bu yetkinin gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredildiği ifade edildi.

“Amaç Devlete Güveni Sarsmak”

DMM, eksik ve yanlış bilgilerle yapılan spekülatif açıklamaların halkı yanıltmaya ve devlete olan güveni sarsmaya yönelik olduğunu belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.