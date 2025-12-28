Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları yeni dalgalarla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda son olarak Rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu Jandarma narkotik şubesi tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

GECE KULÜPLERİNE BASKIN: 17 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.