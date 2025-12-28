Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Karadeniz’de kontrolden çıktığı tespit edilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesiyle ilgili kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi. DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

İHA, F-16’lar Tarafından Takip Edildi

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 Aralık tarihinde Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA’nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İHA’nın Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları tarafından takip edildiği, barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından güvenli bir bölgede kontrollü müdahale ile vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

“Talimat Beklendi” İddiasına Net Yalanlama

Açıklamada, İHA’nın geç düşürüldüğü ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat beklendiği yönündeki iddiaların açık bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

“İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.”

Yetki Genelkurmay’da, Uygulama Hava Kuvvetleri’nde

DMM açıklamasında, hava sahasının yönetimi ve savunmasına ilişkin süreçlerin ‘Angajman Kuralları Direktifi’ çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, düşürme yetkisinin Genelkurmay Başkanlığı’nda olduğu, olay günü gelişmeler doğrultusunda bu yetkinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gecikmeksizin devredildiği kaydedildi.

“Amaç Devlete Güveni Sarsmak”

Açıklamada, eksik ve yanlış bilgilerle yapılan spekülatif yorumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli söylemlerdir.”

Vatandaşlara Resmi Kaynak Uyarısı

DMM, vatandaşların dezenformasyonlara karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.