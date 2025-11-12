İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Zikim Sınır Kapısı’nın Gazze’ye insani yardım tırlarına açıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Sınır Kapısı, Gazze’ye insani yardım kamyonlarının girişine açıldı. Yardımlar, Savunma Bakanlığı Kara Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan kapsamlı güvenlik kontrollerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek” denildi.

Bu adım, Gazze’de insani yardımın ulaştırılması sürecinde kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki yardım çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.