ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna “Yıldırım” ve “Çağrı Bey”isimli iki yeni 7. nesil derin deniz sondaj gemisinin dahil edildiğini açıkladı. Bayraktar, 12 bin metre sondaj kapasitesine sahip bu ikiz gemilerle birlikte Türkiye’nin, dünyanın en büyük 4’üncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldiğini belirterek, “Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Türkiye ziyaretikapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında, iki yeni sondaj gemisinin filoya katıldığını kamuoyuna duyurdu.

“ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize ‘Çağrı Bey’ ve ‘Yıldırım’ isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artıracak; Çağrı Bey ise Somali’de yeni keşiflere yelken açacak.”

ÇAĞRI BEY SOMALİ’DE SONDAJA HAZIRLANIYOR

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi sayısının 4’ten 6’ya çıkarıldığı hatırlatıldı. Türkiye Petrolleri bünyesine katılan ikiz gemilerden birinin 28 Eylül’de, diğerinin ise 4 Aralık’ta Türkiye’ye ulaştığı belirtildi.

Somali’de görev yapacak olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin, Taşucu Limanı’ndaki operasyonel hazırlıklarının 2026 yılı Ocak ayı sonunda tamamlanması ve ardından Somali’de ilk sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

YILDIRIM KARADENİZ’E GİDİYOR

Halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda görev yaptığı hatırlatılırken, filoya katılan Yıldırım gemisinin de Karadeniz’deki operasyonlara dahil olacağı açıklandı.

Yıldırım’ın Ocak ayında Filyos Limanı’na hareket etmesi, kule montajı ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2026 yılı Mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

12 BİN METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Güney Kore’de 2024 yılında inşa edilen ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, 12 bin metreye kadar derin deniz sondajı yapabiliyor.

228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip olan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, helikopter pistinin yanı sıra 200 personelin yaşayabileceği donanımlı yaşam alanları da sunuyor.