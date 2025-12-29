ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna müzakerelerine ilişkin son durumu görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında Ukrayna gündemli bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu. Leavitt, “Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili olarak Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Kremlin’den geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek, Trump’ın bir gün önce Ukrayna heyetiyle ABD’de yaptığı temaslara ilişkin Putin’i bilgilendirdiğini aktardı.

Uşakov, görüşme sırasında Putin’in, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya Devlet Başkanlığı’na ait resmi konuta yönelik saldırı girişimi hakkında Trump’a bilgi verdiğini söyledi. Saldırı girişiminin, ABD’de yapılan görüşmelerin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çeken Uşakov, Trump’ın bu gelişme karşısında tepki gösterdiğini ifade etti. Uşakov, “Trump, bu olay nedeniyle öfkelendiğini ve bu tür eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi” dedi.

Putin’in, barışa ulaşmak amacıyla ABD ile temasları sürdürmeye hazır olduğunu Trump’a ilettiğini belirten Uşakov, Rusya’nın yaklaşımının önceki aşamalarda varılan anlaşmalar ve ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini kaydetti. Uşakov, Kiev yönetiminin tutumunu gerekçe göstererek, Rus tarafının mevcut koşullarda farklı bir yaklaşım sergileyemeyeceğini de sözlerine ekledi.