TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti.

Komisyonda sunum yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara hizmet sunduğunu belirterek, “Aile, bizim medeniyetimizin temelidir. Aileyi korumak ve güçlendirmek, bir sosyal politika olmanın ötesinde, tarihimize ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur” dedi.

“2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak”

Bakan Göktaş, “2025 Aile Yılı” kapsamında uygulanan projelerden de bahsetti.

“Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilde yaygınlaştırdık, 49 bin 112 çifte 7 milyar lira ödeme yaptık. Çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredi geri ödemelerine çocuk başına 12 ay erteleme imkânı getirdik. Ayrıca doğum yardımını ilk çocuk için 5 bin liraya çıkardık, ikinci ve üçüncü çocuk için düzenli destek sağlıyoruz.”

Göktaş, bu politikaların aile kurumunu güçlendirmeyi ve doğurganlık oranlarını artırmayı hedeflediğini söyledi.

“Komşu Anne Projesi” Hayata Geçiyor

Çocukların korunması için yürütülen projelere değinen Bakan Göktaş, “Komşu Anne” adlı yeni modelin pilot uygulamasının başlatıldığını belirtti.

Ayrıca “Çocuklar Güvende Programı” ile risk altındaki çocuklara koruyucu ve önleyici hizmetler sunduklarını ifade etti.

“Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Düzenlemesi Geliyor”

Göktaş, dijital dünyada çocukları korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, zararlı içeriklerin tespiti ve müdahalesi için kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubunun aktif olduğunu vurguladı:

“Zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde titizlikle çalışıyoruz. DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz.”

Bakan, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin ilk imzacısı olarak Türkiye’nin, çocukların dijital haklarını koruma konusunda öncü ülke konumuna geldiğini de hatırlattı.

“Yaşlı Nüfus 2040’ta %16’yı Aşacak”

Türkiye’nin hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Göktaş, “Yaşlılık Saha Araştırması” sonuçlarının “2’nci Yaşlılık Şurası”nda paylaşılacağını belirtti.

“Yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası oluşturacağız” dedi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Göktaş, “6284 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu değişiklikleriyle güçlü bir yasal altyapı oluşturduk” dedi.

Yeni 5’inci Ulusal Eylem Planının, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde açıklanacağını duyurdu.

Bakanlığın 2026 Bütçesi: 531 Milyar 905 Milyon TL

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin 531 milyar 905 milyon TL olduğunu açıkladı. Toplantı, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam etti.