Gazze'de aralık ayında 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, soğuk hava dalgası nedeniyle Gazze'de bu ay 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Basal, 'Gazze'de Filistinlilerin sığındığı çadırların yüzde 90'ı su altında kaldı veya fırtınada parçalandı. Soğuk hava dalgasının sürdüğü Gazze'de etkili olan sağanak nedeniyle binlerce Filistinli aile geçici barınakları olan çadırları kaybetti' dedi.