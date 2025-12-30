Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını belirtti.

Zelenskiy, Rusya’nın bu iddialarla ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen barış görüşmelerini olumsuz etkilemeyi hedeflediğini ifade ederek, “Rusya’dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Ruslar, savaşı sürdürmek ve Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırmak için bir bahane üretmeye çalışıyor” dedi.

“Amaç Kiev’e Saldırıları Sürdürmek”

Zelenskiy, Moskova yönetiminin Ukrayna’ya ve özellikle Kiev’e yönelik saldırıları devam ettirmek için söz konusu iddiaları gündeme getirdiğini savundu. Açıklamasında, “Bir Rus diktatörünün konutuna saldırı yapıldığı yönünde açıkça sahte bir hikâye uyduruldu” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna Diplomasiyi Zayıflatmıyor”

Ukrayna lideri, Rus ordusunun daha önce Kiev’de Ukrayna Başbakanlık binasını hedef aldığını hatırlatarak, “Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor” değerlendirmesinde bulundu.