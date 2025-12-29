Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, istatistik, sosyoloji veya endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun adaylar sınava katılabilecek.

Adayların, 2024 veya 2025'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde (www.sbb.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.

Yazılı sınav 15 Şubat 2026 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 5 Şubat'tan itibaren Başkanlığın internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarih ve yeri yine kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 20 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.