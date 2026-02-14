Antalya’da 24 yıldır dağcılık ve spor tırmanışıyla iç içe bir yaşam süren dağcılık antrenörü Fahri Altun, sporun hayatına kattığı disiplin ve doğayla kurduğu bağ sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü söyledi. Altun, yaşının el verdiği sürece dağlardan kopmayacağını vurguladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde antrenörlük yapan Altun, dağcılığın yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da insanı güçlendirdiğini dile getirdi.

Dağcılıkla Tanıştı, Hayatının Yönü Değişti

Daha önce ticaretle uğraşan Altun, 2002 yılında dağcılıkla tanışmasının ardından yaşamının tamamen değiştiğini anlattı. Antalya’nın dağlarını yakından tanıyan isimlerden biri olan Ömer Faruk Gülşen ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Altun, dağcılığa duyduğu ilginin zamanla büyük bir tutkuya dönüştüğünü ifade etti.

İlk tırmanışında yaşadığı duyguların unutulmaz olduğunu söyleyen Altun, dağların ve doğanın kendisine özgürlük hissi verdiğini, bu nedenle spordan bir daha kopamadığını kaydetti.

Federasyon Eğitimleriyle Antrenörlüğe Uzanan Yol

Altun, 2003 yılında Toroslar Doğa Sporları Kulübü ile tanışmasının ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu çatısı altında eğitimlere katıldığını belirtti. Sekiz modülden oluşan eğitimleri tamamlayarak antrenör adaylığına hak kazanan Altun, yurt içi ve yurt dışında birçok farklı yükseklikte dağa tırmandı.

Dağcılık ve spor tırmanışı branşlarında antrenörlük ve hakemlik eğitimlerini de tamamlayan Altun, federasyon bünyesinde aktif görev almaya devam ediyor.

“Unumu Eledim, Eleğimi Astım”

Dağcılığı hayatının merkezine aldığını dile getiren Altun, bu sporu büyük bir sevda ve disiplinle sürdürdüğünü belirterek, antrenörlük kariyerinde birçok sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

“Bu Yaşıma Kadar Hiç İlaç Kullanmadım”

73 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü vurgulayan Altun, bugüne kadar ciddi bir hastalık geçirmediğini ifade etti. Kendisine yaptığı en büyük iyiliğin spora yönelmek olduğunu belirten Altun, dağcılığın hem bedenini hem ruhunu diri tuttuğunu dile getirdi.

Zirvede İsmi Yaşıyor

Antalya’daki arama kurtarma çalışmalarında da görev alan Altun’un, Sivri Dağı’nda isminin yazılı olduğu bir plaket bulunuyor. Genç sporculara örnek olmanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Altun, bundan sonra da Antalya ve Türkiye’de dağcılığı sevdirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.