Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından denetliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görsellerin tespit edilmesi halinde, idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor. Bakanlık, vatandaşların indirim döneminde yanıltıcı fiyatlandırmalarla karşılaşmaması için etkin bir izleme mekanizması yürütüyor.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu konulara dikkat edilmesini öneriyor:

Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, “Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) bulunmasına dikkat edilmesi, Koşullu kampanyaların (“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” vb.) detaylarının dikkatlice okunması. Balıkesir'de Peş Peşe depremler İçeriği Görüntüle

Tüketici Şikayetleri Titizlikle Değerlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin tüketici şikayetlerini dikkatle inceliyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na şu bağlantı üzerinden başvuru yapabiliyor:

👉 https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur

Kasım Ayı Boyunca Denetimler Sürecek

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması amacıyla Kasım ayı boyunca hem saha hem dijital ortamda indirim kampanyalarını yakından izleyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Kasım Ayı İndirimlerini Sıkı Takipte: Aldatıcı İndirimlere Geçit Yok



Kasım Ayı Denetimleri Devam Ediyor: Ticaret Bakanlığı Yanıltıcı Fiyatları Yakından İzliyor



(13.11.2025) pic.twitter.com/pJtPeXAOah — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 13, 2025