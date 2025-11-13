Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 12 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen “Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” etkinliği, “Nefes Al” sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte akciğer kanseriyle mücadeleye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla akademisyenler, öğrenciler, hekimler, hastalar, hasta yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik, ABD merkezli White Ribbon Projesi ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal etkinliğin açılış konuşmasında erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti. Haberal, “Başkent Üniversitesi ve sağlık kuruluşlarımız, hafta yedi gün yirmi dört saat anlayışıyla insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet Haberal için aralıksız çalışmaktadır. Bu anlayış, üniversitemizin kuruluş felsefesinin temelini oluşturur” dedi.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Altundağ, akciğer kanserinin sık görülen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken tanının, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Altundağ, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz, farkındalık ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor,” ifadelerini kullandı.

Destek veren isimler farkındalığa katkı sundu.

Nursen Yavaş destek verdi

Etkinliğe, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, gazeteci-yazar Serhan Asker ve CHP Protokol Müdürü Şükran Kütükçü de katılarak akciğer kanseri farkındalık çalışmalarına destek verdiler.

Sanatın iyileştirici gücü

Ankara Bando Forte’nin coşkulu müzikleri eşliğinde Kampüste başlayan farkındalık yürüyüşü Atatürk anıtının önünde konuşmalarla devam etti. Program kapsamında tedavisi tamamlanmış hastalar, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak hem umut hem de farkındalık mesajları verdiler.

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin ve piyanisti Burak Can Er’in sunduğu müzik dinletisiyle duygusal anlar yaşandı.

Muscle Therapy Merkezi’nin uzmanları eşliğinde yapılan nefes egzersizlerine katılımcılar eşlik ettiler. Katılımcılar, sanatın iyileştirici gücüyle nefes almanın ve yaşamın kıymetini bir kez daha hatırlayarak etkinliği anlamlı bir farkındalık duygusuyla tamamladılar.

Beyaz balonlar ve umut mesajı

Günün sonunda gökyüzüne bırakılan beyaz balonlar, akciğer kanseriyle mücadelede dayanışmanın sembolü oldu. Etkinlik, akciğer kanseri farkındalık simgesi olan beyaz kurdeleyi dünyaya kazandıran White Ribbon Projesi kurucuları Heidi ve Pierre Onda’nın mesajıyla sona erdi:

“Birlikte daha güçlüyüz; birlikte umut verecek ve hayatlar kurtaracağız.”