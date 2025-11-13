İstanbul, Pendik'te park halindeki otomobile yaklaşan bir şüpheli, bagajdaki 50 bin lira değerinde laptopu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Perşembe günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre; yol kenarındaki otoparkta park halindeki bir otomobile yaklaşan şüpheli bir kişi, aracın bagajını açarak 50 bin lira değerindeki laptopu çalıp kaçtı. Araç sahibi laptopunun olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren E.Ç. (44) Eyüpsultan'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan E.Ç.'nin 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.