Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306'ya geriledi.

İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak sıralandı. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.