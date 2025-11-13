CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Abacı’nın vefatından dolayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı’nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

