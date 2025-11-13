Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Kupa programını netleştirdiği bildirildi.

Kupada yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda, 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, maçların başlama saatlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı ifade edildi.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa’da yarı final eşleşmeleri Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor olarak belirlendi.

Eşleşmelerin hangi şehirde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak kura çekimiyle açıklanacak; kura törenine kulüplerin temsilcileri de katılacak.