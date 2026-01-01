KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, Akdeniz’in turizm başkenti Antalya’nın 2025 yılını da rekorla kapattığını belirterek, kenti yıl boyunca 17 milyon 122 bin 548 turistin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın geçen yıla göre yüzde 1,17’lik artış yakalayarak istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, “Antalya’da 2025’i de rekorla kapattık. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle Antalya, turizmdeki güçlü konumunu 2025’te de korudu” ifadelerine yer verdi.