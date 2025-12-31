Futbolda Tarihi Başarılar
-
Aliağa Futbol Kulübü, 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta namağlup şampiyon olarak tarihe geçti. Sarı-siyahlılar, 2,5 sezondur profesyonel liglerde iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
-
Muğlaspor, amatörden başlayıp 3’üncü Lig 3’üncü Grup şampiyonluğunu elde ederek 18 yıl aradan sonra 2’nci Lig’e döndü. 2026’da üst üste üçüncü şampiyonlukla 1’inci Lig hedefi için mücadele edecek.
-
Denizli İdmanyurdu, tarihine ilk kez 3’üncü Lig’e çıkma başarısı gösterdi.
Göztepe 100’üncü Yılında Çifte Şampiyonluk
Kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Göztepe, 2025’i voleybol ve basketbolda çifte şampiyonlukla tamamladı:
-
Kadınlar voleybol takımı, 20 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi’ne yükseldi.
-
Erkekler basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’ne çıktı.
Hentbol ve Su Topunda Büyük Başarılar
-
Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde art arda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bodrum ekibi, 2023’te Türkiye Kupası ve 2023-2024’te Süper Kupa’yı da müzesine götürmüştü.
-
İzmir Büyükşehir Belediyespor Su Topu Takımı, Avrupa’da üst üste ikinci kez şampiyon olarak Galatasaray’ı finalde mağlup etti. İzmir BŞB, bu sezon gücünü Göztepe ile birleştirdi.
5 Takım Küme Düştü
2025’te Ege’de profesyonel liglerde 5 köklü kulüp küme düştü:
-
Bodrum FK, Süper Lig’de tek sezonluk mücadele sonrası lige veda etti.
-
Denizlispor, borçları nedeniyle transfer yasağı ve kötü yönetim sonrası amatör lige düştü.
-
Altay, 2022’de Süper Lig, 2024’te 1’inci Lig ve 2025’te 2’nci Lig’den üst üste düştü.
-
Nazillispor, bahis ve şike skandalları nedeniyle 2’nci Lig’den düşüp kapanma tehlikesi yaşadı.
-
Turgutluspor, geçen sezon profesyonel liglerden ayrıldı.
2025, Ege sporu için hem tarihi zaferler hem de çarpıcı düşüşlerin yılı olarak kayıtlara geçti.