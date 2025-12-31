Yalıkavakspor , Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde art arda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bodrum ekibi, 2023’te Türkiye Kupası ve 2023-2024’te Süper Kupa’yı da müzesine götürmüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Su Topu Takımı, Avrupa’da üst üste ikinci kez şampiyon olarak Galatasaray’ı finalde mağlup etti. İzmir BŞB, bu sezon gücünü Göztepe ile birleştirdi.