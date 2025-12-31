Futbolda Tarihi Başarılar

  • Aliağa Futbol Kulübü, 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta namağlup şampiyon olarak tarihe geçti. Sarı-siyahlılar, 2,5 sezondur profesyonel liglerde iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

  • Muğlaspor, amatörden başlayıp 3’üncü Lig 3’üncü Grup şampiyonluğunu elde ederek 18 yıl aradan sonra 2’nci Lig’e döndü. 2026’da üst üste üçüncü şampiyonlukla 1’inci Lig hedefi için mücadele edecek.

  • Denizli İdmanyurdu, tarihine ilk kez 3’üncü Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Göztepe 100’üncü Yılında Çifte Şampiyonluk

Kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Göztepe, 2025’i voleybol ve basketbolda çifte şampiyonlukla tamamladı:

  • Kadınlar voleybol takımı, 20 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

  • Erkekler basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’ne çıktı.

Hentbol ve Su Topunda Büyük Başarılar

  • Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde art arda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bodrum ekibi, 2023’te Türkiye Kupası ve 2023-2024’te Süper Kupa’yı da müzesine götürmüştü.

  • İzmir Büyükşehir Belediyespor Su Topu Takımı, Avrupa’da üst üste ikinci kez şampiyon olarak Galatasaray’ı finalde mağlup etti. İzmir BŞB, bu sezon gücünü Göztepe ile birleştirdi.

5 Takım Küme Düştü

2025’te Ege’de profesyonel liglerde 5 köklü kulüp küme düştü:

  • Bodrum FK, Süper Lig’de tek sezonluk mücadele sonrası lige veda etti.

  • Denizlispor, borçları nedeniyle transfer yasağı ve kötü yönetim sonrası amatör lige düştü.

  • Altay, 2022’de Süper Lig, 2024’te 1’inci Lig ve 2025’te 2’nci Lig’den üst üste düştü.

  • Nazillispor, bahis ve şike skandalları nedeniyle 2’nci Lig’den düşüp kapanma tehlikesi yaşadı.

  • Turgutluspor, geçen sezon profesyonel liglerden ayrıldı.

2025, Ege sporu için hem tarihi zaferler hem de çarpıcı düşüşlerin yılı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA