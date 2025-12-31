Göztepe’de 2,5 sezondur görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2026’ya kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshederek 1’inci Lig ekibine transfer oldu. Ahmed Ildız bu sezon kupa dahil toplam 8 resmi maçta forma giyip 96 dakika süre aldı.

Göztepe Dış Transferde Hız Kesmiyor

Ahmed Ildız’dan hatırı sayılır bir bonservis geliri elde eden Göztepe, dış transfere ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar, İsviçre’nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzaladı.

Ayrıca, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz’in transferi konusunda Ceara Sporting ile anlaşmaya varıldığı, 20 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Göztepe’nin Hedefi İkinci Yarıda Yükseliş

Transfer hamleleriyle ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, Süper Lig’de üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.