Göztepe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

“Kamuoyunun bilgisine; kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce’ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce” ifadelerine yer verildi.

Berre İnce’nin Kariyeri

Berre İnce, Göztepe’deki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Kulüpten ayrılması, takımın kadro planlamasında yeni düzenlemeleri beraberinde getirecek.