Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya’da kampa giren Fethiyespor, dış transferde ilk hamlelerini yaptı. Kulüp, son olarak İskenderunspor’da forma giyen Ulaş Zengin ile 1461 Trabzon FK’dan Yusuf Türk’ü kadrosuna kattı.

Ulaş Zengin Fethiyespor’da

Kulüpten yapılan açıklamada,

“Fethiyesporumuz, İskenderunspor’da forma giyen Ulaş Zengin ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Play-Off şampiyonluğu bulunan ve Süper Lig’de de forma giyen Ulaş Zengin, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yusuf Türk Resmen Kadroda

Bir diğer transferle ilgili açıklamada ise,

“Fethiyesporumuz, son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Yusuf Türk ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Gaziantep FK ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yusuf Türk, kulübümüzle resmi sözleşmeye imza atmıştır” denildi.

Hedef İkinci Yarıda Yükseliş

Yapılan transferlerle ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fethiyespor, ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.