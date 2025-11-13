Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, 5 gün sürecek kamp boyunca hazırlıklarını sürdürecek. Başkent temsilcisi, 16 Kasım Pazar günü Hesap.com Antalyaspor ile hazırlık maçı oynadıktan sonra Ankara’ya dönerek çalışmalarına tesislerinde devam edecek.

Gençlerbirliği’nin kamp kadrosunda altyapıdan 10 futbolcu da yer aldı. Rams Başakşehir galibiyetinin ardından 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, Antalya kampındaki ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Oyuncular, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve saha kenarında gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

🔴⚫️Kırmızı-karalarımız topbaşı yaptı⚡️



Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli geçirmek için kırmızı-karalarımız Antalya’da kampa girdi.



👉🏻5 gün sürecek olan ve Pazar günü Hesap. com Antalyaspor’la oynanacak hazırlık maçıyla son bulacak kampta, altyapımızdan da… pic.twitter.com/RAqEVus7HZ — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 12, 2025