Şırnak’ta etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan ilginç görüntüler yüzleri güldürdü. Merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde erkek kuaförü olarak çalışan Halil Atak, iş yerinin önünde yaptığı kardan adamla dikkat çekti.

Atak, kardan adamın beline peştamal bağladıktan sonra makas ve tarakla tıraş yapmaya başladı. Mesleki becerisini eğlenceli bir şekilde yansıtan kuaför, kardan adamı adeta müşteri koltuğuna oturtmuş gibi özenle şekillendirdi.

Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Kardan adamın tıraş edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevrede bulunan vatandaşlar bu anları gülümseyerek izledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi görerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Halil Atak’ın esprili çalışması, yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz havaya rağmen kentte neşeli bir atmosfer oluşturdu.