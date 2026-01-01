Antalya'da şiddetli rüzgar dolayısıyla çökme tehlikesi yaşanan iskele, çağrılan kepçeyle sabitlendi. İskelenin sağlama alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Muratpaşa Zümrütova Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde tadilat halindeki bir iş yerine kurulan iskele demirlerinin şiddetli rüzgar dolayısıyla çökme riski olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi, olası kazayı önlemek amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye güvenlik şeridi çekilirken, iş yerinde bulunan çalışanlar da tedbir amaçlı alandan uzaklaştırıldı. Getirilen kepçeyle yapılan müdahaleyle iskele demirleri düzeltilirken, iş yeri çalışanları da demir bağlantılarını güçlendirerek ek sabitleme yaptı. Çalışmaların ardından iskele güvenli hale getirildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından polis ekibi güvenlik önlemlerini kaldırdı ve Sinanoğlu Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.