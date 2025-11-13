Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi’nde bir kadının iş yeri önünde tuvaletini yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Olayla aynı gün, aynı mahallede bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki olayın da failinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

Ekipler, (N.B.-1993) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini bozmaya yönelik olaylara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.