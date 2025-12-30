Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımların dezenformasyon üretmeye yönelik olduğuna dikkat çekti.
Bakan Yerlikaya, bu tür provokatif içeriklere karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Açıklamada, vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almasının önemini vurguladı.
Güvenlik birimleri, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.