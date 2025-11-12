Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir ABD’de tedavi gören Abacı’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muazzez Abacı kimdir?

Asıl adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu. Türk Sanat Müziği’nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilir. Müzik hayatına 1966 yılında Ankara Radyosu’nda başladı. 1970’li yıllarda çıkardığı plaklarla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. “Vurgun”, “Şakayık”, “Bir Sen Kaldın İçimde” gibi eserleriyle hafızalarda yer etti.

Sanat yaşamı boyunca onlarca albüme imza atan Abacı, 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanıyla onurlandırıldı. Özel hayatında zaman zaman sahnelere ara verse de, müzik dünyasında her zaman saygı gören bir isim oldu. 78 yaşında hayata veda eden Abacı, ardında unutulmaz eserler bıraktı.