Batman’da refüjdeki direğe çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam 19:30 sıralarında Güney çevreyolunda meydana geldi. S.B. (47) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobildeki S.B. ile Ş.B. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.