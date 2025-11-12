Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaşanan aksaklıkların Şükran Günü seyahat dönemini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

“Hükümet Açıldı Ama Trafik Kontrolü Hemen Düzelmeyecek”

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde yaşanan uçuş iptalleri hakkında bilgi verdi.

Duffy, “Uçuş iptalleri yüzde 6 seviyesine ulaştı. Hükümet yeniden faaliyete geçse de hava trafik kontrol sisteminin normale dönmesi zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Bakan, trafik kontrolörlerinin tamamının göreve dönmesinin birkaç günü bulabileceğini belirterek, Şükran Günü haftasında yeni gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hava Trafiğinde Kapasite Azaltıldı

Duffy, 5 Kasım’da yaptığı açıklamada, hükümetin kapanmasının ardından 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını duyurmuştu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan karara göre uçuşların;

7 Kasım’da yüzde 4 ,

11 Kasım’da yüzde 6 ,

13 Kasım’da yüzde 8 ,

14 Kasım’da ise yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirilmişti.

Bu karar doğrultusunda ABD’li hava yolu şirketleri, havalimanlarındaki trafik azaltma talimatı nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti.

Hükümet Kapanması Havacılığı Vurdu

Uçuş iptallerinin temel nedeni olarak, hükümetin kapanması sonucu aktif hava trafik kontrolörlerinin sayısındaki azalma gösteriliyor.

Hava yolu firmaları, yaşanan aksaklıkların sorumluluğunu federal hükümet ve Kongreye yükledi.