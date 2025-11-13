Gölbaşı Belediyesi, ara tatil süresince çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği keyifli bir etkinlik programı hazırladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatıyla hayata geçirilen Çocuk Tiyatrosu Günleri” kapsamında minikler; tiyatro oyunları, animasyon gösterileri, sihirbazlık, kukla ve bubble show etkinlikleriyle unutulmaz bir tatil geçirecek.

Renkli karakterlerin sahne aldığı, sürprizlerle dolu etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşuyor. Her gün farklı bir gösterinin sahneleneceği program 16 Kasım’a kadar devam edecek.

Program takvimi şöyle:

13 Kasım – Uykucu Çomar

14 Kasım – Afacan’ın Maceraları

15 Kasım – Bıp Bıp Robot

16 Kasım – Karagöz – Hacivat

Etkinliklerde eğlence, kültür ve sanat bir arada sunulurken, çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de hayal güçlerini geliştiriyor.