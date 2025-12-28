Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik yılbaşı öncesinde kritik kararların alınabileceğini belirterek, sürecin müttefiklerin tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti. Yılın en hareketli diplomatik günlerinden geçildiğini belirten Zelenskiy, yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Zelenskiy açıklamasında, “Şu anda yılın en aktif diplomatik dönemlerinden birindeyiz. Yılbaşı öncesinde birçok konuda karar alınabilir ve biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, Rus ordusunun özellikle sivil yerleşim alanları ile enerji altyapılarını hedef almaya devam ettiğini aktardı. Zelenskiy, son bir hafta içinde Rus güçlerinin Ukrayna’ya 2 bin 100’ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 füze fırlattığını da açıkladı.