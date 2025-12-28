64. bölümüyle final yapan Bahar dizisinde Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu, aldığı ödülle büyük gurur yaşadı. Sabancı Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen EİK Ödül Töreni’nde, öğrenciler ve akademisyenlerin oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Törende, Bahar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Demirhan Demircioğlu, “En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu”ödülüne layık görüldü.

“Üçüncü üniversitemi de bitiremedim”

Ödül konuşmasında samimi ifadeler kullanan Demircioğlu, annesine dönerek duygusal bir itirafta bulundu. Genç oyuncu konuşmasında şu sözleri dile getirdi:

“Ben bir konuya değinmek istiyorum. Annem yanımda… Bana hep ‘Üniversiteyi bitireceksin’ derdi. Ben de bu sözü ona verdim ama tutamadım. Üç üniversitemi de hâlâ bitiremedim. Böyle bir hayatın içindeyken, bu kadar güzel bir üniversiteden bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Anne, senden de özür dilerim.”

Demirhan Demircioğlu’nun sözleri salonda duygusal anlara neden olurken, genç oyuncunun başarısı uzun süre alkışlandı.