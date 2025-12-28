Yeni yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen “Yeraltı” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Medyapım imzası taşıyan ve yayın tarihi için 12 Ocak Pazartesi günü planlanan diziye, genç kuşağın yetenekli isimlerinden Ülkü Hilal Çiftçi dahil oldu.

Geçtiğimiz yaz İnci Taneleri dizisinden ayrıldığı ortaya çıkan Ülkü Hilal Çiftçi, Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı dizide “Melek” karakterine hayat verecek.

Haydar Ali’nin kardeşini canlandıracak

Hem oyunculuk hem de müzik alanındaki yeteneğiyle dikkat çeken Çiftçi, dizide Haydar Ali karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Haydar Ali’ye ise başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş hayat verecek.

Ülkü Hilal Çiftçi, son olarak İbrahim Çelikkol, Aslı Enver ve Nilsu Berfin Aktaş’ı bir araya getiren Disney Plus yapımı “Ayna” dizisinde rol almıştı.