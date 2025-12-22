Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Çankaya–Mamak Viyadüğü, sabah saatlerinde yoğun trafik nedeniyle adeta kilitleniyor. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle uzun süre yolda kalıyor.

Zaten uzun süredir trafiğin yoğun olduğu bölgede, nüfusun giderek artması sorunu daha da büyütürken, Mamak–Dikimevi Metro Hattı çalışmalarının başlaması da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren viyadük çevresinde oluşan araç kuyrukları, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafiğe Kalıcı Bir Çözüm İsteniyor!

Vatandaşlar, her geçen gün artan trafik yoğunluğuna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Özellikle alternatif yolların oluşturulması, trafik akışını rahatlatacak düzenlemelerin yapılması ve metro çalışmalarının yol açtığı aksaklıkların en aza indirilmesi talepler arasında yer alıyor. Bölge sakinleri, Ankara’nın önemli geçiş noktalarından biri olan Çankaya–Mamak Viyadüğü’ndeki trafik sorununun çözülmemesi halinde, ilerleyen süreçte sorunların daha da artacağından endişe ediyor. Yetkililerin konuyla ilgili adım atması bekleniyor.