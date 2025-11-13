2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları, Yıldız Sarayı arşivlerinde bulunan belgeler ve fotoğraflar ışığında yürütüldü. 4 yıl süren titiz çalışmaların ardından Fatih Kulesi, orijinal mimarisine en yakın haliyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Osmanlı Şehzadelerinin Eğitildiği Saray

Manisa Sarayı, Osmanlı döneminde şehzade sancağı olarak büyük önem taşıdı. Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi ile başlayan gelenek, 3. Mehmed’in tahta çıkışına kadar 175 yıl boyunca devam etti. Bu süre içinde 13 şehzade Manisa’da eğitim aldı, bunlardan 6’sı Osmanlı tahtına çıktı.

Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim gibi önemli hükümdarlar da Manisa’da şehzadelik yaptı.

Fatih Kulesi, Şehzadelerin İzlerini Taşıyor

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yılları arasında Manisa Sarayı’na eklenen kule, II. Abdülhamid döneminde restore edilmiş, ancak Yunan işgali sırasında sarayın büyük bölümü yanarak yok olmuştu. Fatih Kulesi, saraydan geriye kalan tek yapı olarak günümüze ulaştı.

Manisa Kültür ve Turizm Müdürü Sudak: “Bu Yapı, Manisa İçin Bir Dönüm Noktası”

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Fatih Kulesi’nin hem tarihî hem de kültürel açıdan büyük değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Kulesi, Manisa için bir dönüm noktası. Fatih Sultan Mehmed’in şehzadeliği döneminde inşa edilen bu yapı, Osmanlı’nın en önemli şehzade eğitim merkezlerinden biridir. Biz, Fatih’in İstanbul’un fethi planlarını burada tasarladığına inanıyoruz.”

Kulenin İçinde Şehzadelik ve Kızılay Temalı Mini Müze

Restorasyon sürecinde kulenin içi müze olarak düzenlendi.

Giriş katında , Türk Kızılay’ının tarihi ve Hilal-i Ahmer dönemi anlatılıyor.

Üst katlarda , şehzadelik sistemi ve Manisa Sarayı’nın tarihini yansıtan tematik bölümler oluşturuldu. Niğde’de Ev Yangını Söndürüldü İçeriği Görüntüle

Ziyaretçiler, yerleştirilen dijital dürbünlerle 1500-1600’lü yılların Manisa’sını animasyon olarak izleyebiliyor.

Ayrıca şehzadelik yapmış Osmanlı padişahlarının hayatlarına ve eserlerine dair replikaların sergilendiği mini bir müze de yer alıyor.

“Tarihi Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Aktarıyoruz”

Sudak, restorasyonun amacının tarihi yaşatmak olduğunu vurguladı:

“Fatih Sultan Mehmed döneminden kalan bu yapıyı koruyarak, Manisa’nın Osmanlı’daki önemini yeniden ortaya koymak istedik. Amacımız, tarihi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak.”

Açılış İçin Geri Sayım Başladı

Restorasyon ve teşhir çalışmaları tamamlanan Fatih Kulesi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ziyarete açılacak. Kule, hem tarih meraklılarının hem de kültürel turizmin yeni uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.