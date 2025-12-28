Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 11 ayda Türkiye genelinde toplam 618 bin 777 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1995’i ölümlü, 264 bin 280’i yaralanmalı, 352 bin 502’si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Sürücü Kusuru İlk Sırada

Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda 288 bin 955 sürücü kusuru tespit edilirken, yaya kusuru 24 bin 374, araç kusuru 2 bin 546, yol kusuru ise 1078 olarak belirlendi.

En Yaygın Kaza Türü: Yandan Çarpma

Kazaların oluş şekline göre ilk sırada 92 bin 402 olayla yandan çarpma yer aldı. Bunu arkadan çarpma, karşılıklı çarpışma ve yayaya çarpma izledi.

Kazaların En Büyük Nedeni Hız

Sürücü kusurlarında en fazla kazaya neden olan unsur, “araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak” oldu. Bu ihlal 105 bin 602 kazada tespit edildi.

Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Farklı illerde yaşanan bazı kazalar KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde; hız ihlali, kırmızı ışık ihlali ve geçiş önceliğine uymama gibi hataların kazalara yol açtığı görüldü. Yetkililer, sürücü ve yaya ihlallerinin azaltılması için trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.