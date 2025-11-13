Vücudun en doğal göstergelerinden biri olan idrar rengi, aslında genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları veriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, idrarın renginin böbreklerin adeta “nabzını tuttuğunu” belirterek, “Vücudumuz bizimle konuşur, yeter ki dilini öğrenelim,” dedi

Açık sarı idrar: "Her şey yolunda!"

Dr. Jeyhun Hasanov’a göre idrarın açık sarı veya saman rengi olması, sağlıklı böbreklerin göstergesi: “Bu renk, vücudun yeterli su aldığını ve böbreklerin düzgün çalıştığını gösterir. İdrar rengini belirleyen ‘ürokrom’ adlı maddenin yoğunluğu su tüketimiyle ilgilidir. Ne kadar çok su içerseniz, renk o kadar açılır.”

Koyu sarı veya kehribar tonları: Vücut susamış olabilir!

Sabah ilk idrarın koyu olmasının normal olduğunu belirten Dr. Jeyhun Hasanov, gün içinde de idrarın sürekli koyu kalmasının su eksikliğine işaret ettiğini söyleyerek: “Az su içmek, sadece susuzluk değil, böbrek taşı veya idrar yolu enfeksiyonu riskini de artırabilir. Böyle bir durumda en basit çözüm, bir bardak su içmektir.” dedi

Kırmızımsı veya pembe idrar: Ciddiye alınmalı!

Kırmızı idrarın her zaman tehlike anlamına gelmediğini belirten uzman Dr. Jeyhun Hasanov, yine de dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak: “Pancar, böğürtlen gibi bazı gıdalar geçici renk değişikliğine yol açabilir. Ancak idrarda kan bulunması; böbrek taşı, enfeksiyon veya tümör gibi ciddi nedenlerden kaynaklanabilir. Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.” dedi

Yeşil, mavi veya turuncu tonlar: İlaç kaynaklı olabilir!

Bazı ilaçların idrar rengini geçici olarak değiştirebileceğini belirten Dr. Jeyhun Hasanov, özellikle vitamin takviyeleri, antibiyotikler ve ağrı kesicilerin bu etkiye neden olabileceğini söyleyerek: “İlaç kullanımı sonrası renk değişikliği genellikle geçicidir. Ancak uzun sürerse, doktor kontrolü ihmal edilmemelidir.” dedi

Berrak, su gibi idrar: Fazla su da zararlı olabilir!

Aşırı su tüketiminin de zararlı olabileceğine dikkat çeken Dr. Jeyhun Hasanov, “İdrar tamamen şeffafsa, vücutta fazla su birikmiş olabilir. Bu da sodyum ve elektrolit dengesini bozabilir. ‘Çok su içmek her zaman sağlıklıdır’ düşüncesi yanlıştır,” dedi

“İdrar, sağlığın aynasıdır”

Dr. Jeyhun Hasanov, idrar renginin düzenli olarak gözlemlenmesinin erken teşhis açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak; “İdrarın rengine, kokusuna ve miktarına arada bir bakmak, bir takıntı değil, sağlıklı bir alışkanlıktır. Bu basit gözlem bazen ciddi hastalıkların erken teşhisini sağlayabilir.” dedi

Sonuç olarak, idrar rengindeki küçük bir değişiklik bile vücudun gönderdiği önemli bir mesaj olabilir. Bazen sadece bir bardak suyla geçer, bazen de erken tanıyla büyük bir hastalığın önüne geçilir. Uzmanlar, “Vücudunuzun sessiz uyarılarını görmezden gelmeyin” uyarısında bulunuyor.