Muş’ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ise kısa sürede beyaza büründü. Park halindeki araçlar karla kaplanırken, vatandaşlar iş yerleri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kapanan köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Yentür, vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, kar yağışının devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.