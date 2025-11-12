ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, Herzog’a gönderdiği mektupta İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtti ancak Netanyahu hakkındaki davaların “siyasi ve haksız” olduğunu savundu. Trump mektubunda, “Netanyahu’nun ülkesine yıllarca hizmet ettiğini ve bu süreçte büyük bir haksızlığa uğradığını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi ise yaptığı açıklamada, Trump’ın Herzog’a gerçekten de Netanyahu’yu affetmesi için mektup gönderdiğini doğruladı. Açıklamada, Herzog’un Trump’a büyük saygı duyduğu ancak bir kişinin affı için Cumhurbaşkanlığı’na resmi başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu gelişme, ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir diplomatik tartışma başlatırken, Trump’ın İsrail iç siyasetine müdahale ettiği yönünde yorumlara neden oldu.