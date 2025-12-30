Axios’a konuşan ve görüşmeye aşina yetkililere göre, Trump yönetimi Batı Şeria’da artan tansiyonun, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını zorlaştırabileceğini değerlendirdi. Bu nedenle görüşmede özellikle Batı Şeria’daki İsrail yerleşim politikaları masaya yatırıldı.

Yetkililer, Trump ve ekibinin Netanyahu’dan yerleşimlerin genişletilmesi konusunda provokatif adımlardan kaçınmasını ve bölgede tansiyonu düşürmesini istediğini aktardı.

Yerleşimci Şiddetine Karşı Sert Adım Vurgusu

Görüşmede, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti de gündeme geldi. Yetkililer, Netanyahu’nun yerleşimci şiddetine karşı daha sert önlemler alınacağı yönünde güvence verdiğini iddia etti.

Washington’un Netanyahu’ya ilettiği mesajda, Batı Şeria’da politika değişikliğinin İsrail’in Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini onarması ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesi açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Gazze ve Suriye Başlıkları da Masadaydı

Yetkililere göre Netanyahu, Gazze’de varılan anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini kabul etti. Ayrıca Trump’ın talebi üzerine, Suriye ile olası bir güvenlik anlaşması için görüşmelere yeniden başlanmasına da olumlu yaklaştı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Artan Baskılar

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.

İnsan hakları örgütleri ise 1967’den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria’da, fanatik Yahudi yerleşimci şiddetinin 2025 yılında ciddi biçimde artarak “kitlesel sürgün” riskine yol açtığı uyarısında bulunuyor.