Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki iddianameye tepki göstererek Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasında, “Uzun süredir yazılamayan, yazılamadığı için parçalanan, bir kez de Cumhurbaşkanı’na ‘ahtapot’ dedirttik diye bunun için ‘ahtapotu ispat etmeliyiz’ baskısıyla yazılan ve yazıldığı andan itibaren tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi günündeyiz” dedi.

İddianamedeki çelişkilere dikkat çeken Özel, “969 kez ‘duydum’, 691 kez ‘olabilir’, 546 kez ‘düşünüyorum’ ifadeleri var. Hukuk tarihinde böyle bir iddianame görülmedi” diyerek dosyadaki ifadelerin ciddiyetsizliğine vurgu yaptı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Hani bir gün çıkıp dedin ya ‘28 Şubat 1000 yıl sürecekti, ne oldu?’ Senin karşına geçip ‘Hani 2200 yıl yatacaktı Ekrem İmamoğlu, ne oldu?’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP lideri ayrıca Başsavcı Akın Gürlek’e gönderme yaparak, “Allah senden gani gani razı olsun. Ben bu işin siyasi olduğunu senin kadar iyi anlatamazdım” dedi.

Konuşmasının devamında iddialara ilişkin “Ortada devletin bir kuruşu bile yok. Utanmadan herkes ‘yolsuzluk’ diyor. Akit gazetesi ‘hırsız’ diye manşet atıyor. Bizim tarafımızda ne para var ne şaibe. Gerçek görüntü bulunamayınca Anadolu Ajansı stok görüntü kullanmış, TRT de onu yayınlamış” ifadeleriyle medyayı da eleştirdi.

Özel, açıklamasını “İBB iddianamesi çökmüştür, bu dava sadece bir siyasi hesaplaşmadır” diyerek tamamladı.

Silivri önündeki konuşmasının ardından Özel, akşam yapılacak mitinge tüm vatandaşları davet etti.