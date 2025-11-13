Orman Muhafaza Memurları Derneği (OMMD), 32. Olağan Genel Kurulu’nu üyelerin online katılımıyla gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; tek listeyle girilen seçimde mevcut Genel Başkan İbrahim Uysal, üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Uysal, yaptığı konuşmada genel kurulun yalnızca bir seçim süreci değil, aynı zamanda dernek üyeleri arasındaki iletişimi güçlendiren bir dayanışma platformu olduğunu vurguladı. Yeni dönemde birlik ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Uysal, “Artık sadece sorunları dile getiren değil, çözüm üreten bir yönetim olacağız.” dedi.

“ONLİNE GENEL KURUL, KATILIMCI BİR PLATFORMA DÖNÜŞTÜ”

Yeniden seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan İbrahim Uysal, genel kurulun sadece bir seçim süreci olmadığını belirtti. Uysal, “Bu genel kurul, sadece bir seçim süreciyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda üyelerimizin dernek yönetimine doğrudan ulaşabildiği, görüş ve önerilerini paylaşabildiği interaktif bir platforma dönüştü. Katılımın online olarak bu kadar yoğun olması, sahadaki meslektaşlarımızın derneğe olan inancını ve sahiplenme duygusunu ortaya koydu.” dedi.

“TÜRK ORMANCILIĞINI ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

OMMD’nin uluslararası alanda da önemli bir ivme kazandığını ifade eden Uysal, “Yakın zamanda Avrupa Korucular Federasyonu (ERF) ve Dünya Korucular Federasyonu (IRF)’ye üye olduk. Bu sayede Türk ormancılığını uluslararası platformlarda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Artık sadece ulusal ölçekte değil, küresel düzeyde de sesimizi duyurabiliyoruz.” diye konuştu. Uysal, bu üyeliklerin hem mesleki gelişim hem de uluslararası işbirliği açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE, ÇÖZÜM ODAKLI BİR YÖNETİM”

Uysal, dernek yönetiminin önümüzdeki süreçte daha katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışacağını vurguladı. “Birlik ve beraberlik içinde, güçlü, kararlı ve çözüm üreten bir dernek yapısını daha da ileriye taşıyacağız. Sadece sorunları dile getiren değil, çözüm üreten bir yönetim olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.