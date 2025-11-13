Mudavadi, “Raporlar, 200’den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor” ifadelerini kullanırken, paralı askerler arasında eski Kenya güvenlik güçlerinin mensuplarının da bulunduğunu aktardı. Bakan, istihbarat raporlarının Rusya’nın yabancı asker alımlarını Afrika vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişlettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Vatandaşları yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı uyaran Mudavadi, bu durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Kenya hükümeti, güvenliğe ilişkin önlemlerini artırarak vatandaşlarını bilinçlendirmeye devam ediyor.