Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu kapsamında yarın Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladı. Ay-yıldızlı ekip, daha sonra Ukrayna maçının taktik provalarını yaptı ve duran top çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Ümit Milli Takım, Ukrayna ile 2027 Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu maçında yarın saat 20.00’de sahaya çıkacak.