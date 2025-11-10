İYİ Parti lideri Balıkesir’de sert konuştu: Kandırmaca da, eşitleme de kabul edilemez!
İçeriği Görüntüle
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı yerin 11.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 9, 2025
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/asXzD8ftK1
10.11.2025, 01:06:41 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 11.6 km#Kandilli
Muhabir: Haber Merkezi