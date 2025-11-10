Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı yerin 11.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.