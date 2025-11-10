Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Saygı, Minnet ve Özlemle… Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” sözüyle sporun özünü tanımlayan Atamızın izinde; Cumhuriyet değerlerine, dürüst rekabete ve çalışkanlığa bağlı kalmaya devam edeceğiz"

Saygı, Minnet ve Özlemle…



Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.



Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” sözüyle sporun özünü… pic.twitter.com/YI6AQmLI5a — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) November 9, 2025